Минобороны РФ сообщило о поражении 71 беспилотника ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 14:00 до 20:00 в субботу дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотники были нейтрализованы над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были сбиты 32 беспилотника, которые летели в направлении столицы.