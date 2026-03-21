Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновили в субботу вечером после третей временной приостановки, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

Приостановка продлилась более трех часов, причины не уточнялись. Первый раз приостановка днем пролилась 10 минут, затем 40 минут.