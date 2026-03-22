Российские военные заявили об ударах по связанным с армией Украины объектам ТЭК

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по используемым вооруженными силами Украины топливно-энергетическим объектам, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, в течение суток ударам подверглись позиции украинской армии в 144 районах.