Олег Кононенко назначен начальником Центра подготовки космонавтов

Олег Кононенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Космонавт Олег Кононенко назначен начальником Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Рад представить важное кадровое решение. Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов", - сказал он на видео, опубликованном пресс-службой госкорпорации в воскресенье.

Кононенко в свою очередь сообщил, что первоочередной задачей ЦПК станет подготовка космонавтов к выполнению полета на Международной космической станции.

"И возникает не менее важная вторая, следующая задача, это подготовка уже самого Центра к новой Российской орбитальной станции", - сказал он.

Кононенко исполняет обязанности начальника ЦПК с 10 ноября 2025 года.

Как сообщал "Интерфакс", 4 февраля 2024 года он поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

5 июня того же года Кононенко первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Кроме того, ему принадлежит рекорд по длительности одного полета на МКС - суммарно с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года космонавт пробыл в космосе 374 суток.