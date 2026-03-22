NASA сообщило о неполадках на российском корабле "Прогресс"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс" на корабле "Прогресс" не работает, сообщило NASA.

Беспилотный космический корабль "Роскосмоса" "Прогресс МС-10" благополучно вышел на орбиту и направился к Международной космической станции после запуска в 7:59 по восточному поясному времени (17:59 по времени Байконура) на ракете "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане, отмечает американское космическое ведомство.

Указывается также, что "Роскосмос" продолжит устранять неполадки с антенной.

Если развернуть антенну не удастся, космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков будет вручную управлять космическим кораблем для сближения и стыковки с помощью системы телероботизированного управления сближением (TORU) - панели управления, расположенной в служебном модуле "Звезда", которая может использоваться в качестве резервной системы для автоматизированной системы стыковки "Курс".