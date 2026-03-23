В аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания рейсов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Храброво возможны изменения в расписании рейсов из-за введенных ранее ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщает Росавиация в ночь на понедельник.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.