В МИД РФ заявили, что подготовка визита Путина в Китай продолжается

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Работа над визитом президента России Владимира Путина в Китай продолжается, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Работаем над этим. Думаю, в ближайшее время об этом станет известно", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, согласованы ли сроки визита Путина в Китай.

В феврале стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ с официальным визитом в Китай в первой половине года. "Приглашение было с благодарностью принято. Сроки и детали будут согласованы дополнительно", - заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.



