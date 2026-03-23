Российский МИД в режиме реального времени работает с Ираном и странами Персидского залива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москва в режиме реального времени работает с партнерами в Иране и странах Персидского залива для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил журналистам в понедельник замглавы МИД России Андрей Руденко.

"У нашего министра постоянные контакты со своими коллегами из стран Залива, контакты с главой МИД Ирана. Мы в режиме реального времени работаем со всеми, наши послы работают в регионе; думаю, мы должны какое-то развитие получить в ближайшее время", - сказал он.