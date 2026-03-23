В Нижнем Тагиле шесть детских садов остались без холодной воды

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле устраняют коммунальную аварию, сообщает пресс-служба городского "Водоканала".

"Произошла авария на водоводе диаметром 300 мм по адресу: улица Энтузиастов, 89", - говорится в сообщении.

До окончания ремонта холодное водоснабжение отключат по 14 адресам, а также в детских садах "Малыш" и "Теремок" на улице Чайковского, "Березка" и N56 на улице Энтузиастов, "Рябинка" и "Искорка" - на Сибирской.