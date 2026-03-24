В Саратове восстановили подачу холодной воды в дома 15 тысяч человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Саратовский водоканал ликвидировал аварию на сетях в Ленинском районе города, оставившую без холодной воды жителей нескольких крупных микрорайонов, сообщает телеграм-канал предприятия.

"Водоснабжение микрорайонов восстановлено в полном объеме", - уточнили агентству в мэрии.

Из-за аварии на Вольском тракте 23 марта без холодной воды остались жители микрорайонов Ласточкино, Южный склон, 1А, улица Блинова, Пятый Заовражный проезд. В зоне понижения давления ХВС оказалось 39 жилых домов разной этажности, в которых проживает 15 140 человек.