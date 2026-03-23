Поиск

Крокодильи головы нашли у пассажира из Таиланда в новосибирском аэропорту

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Новосибирские таможенники обнаружили две головы крокодила в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины. Мужчину остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии", - говорится в сообщении.

Мужчина сказал таможенникам, что приобрел товары в качестве сувениров для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов он не знал.

Экспертиза подтвердила, что это дериваты, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС (международной конвенции от торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Товары изъяты. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });