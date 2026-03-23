Крокодильи головы нашли у пассажира из Таиланда в новосибирском аэропорту

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Новосибирские таможенники обнаружили две головы крокодила в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины. Мужчину остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии", - говорится в сообщении.

Мужчина сказал таможенникам, что приобрел товары в качестве сувениров для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов он не знал.

Экспертиза подтвердила, что это дериваты, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС (международной конвенции от торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Товары изъяты. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.