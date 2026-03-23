VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Москве 10-12 сентября

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Седьмой Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Москве 10-12 сентября, заявил глава российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Двусторонний товарооборот наших стран с начала года заметно вырос, некоторая доля успеха в этом принадлежит и нашему форуму. Ожидаем, что следующая встреча 10-12 сентября станет не менее масштабной", - сказал он по итогам встречи со своим китайским коллегой Ли Хунчжуном.

Титов отметил, что предыдущий предпринимательский форум, состоялся в китайском Сиане в ноябре 2025 года, собрав около 500 участников с китайской стороны и 300 - с российской.

Визави Титова, в свою очередь, напомнил, что одним из обсуждений на прошедшей недавно Четвёртой сессия XIV Всекитайского народного собрания, посвященной обсуждению пятилетнего плана развития Китая, было совместное экономическое и социальное развитие двух стран.

"Китайский план однозначно будет способствовать развитию и российской экономики. Мы видим, с каким успехом реализуется открытый код по многим цифровым программам, в том числе искусственному интеллекту. С большим интересом следим за этой программой и многому учимся", - сказал Титов.

Он отметил, что Совет по науке и инновациям РККДМР уже начал проработку возможности проведения совместной конференции по практическому использованию искусственного интеллекта двух стран.