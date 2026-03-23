Российские военные за сутки сбили 526 БПЛА ВСУ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за сутки сбили 526 украинских беспилотников, сообщает министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 526 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", - говорится в сообщении Минобороны, распространённом в понедельник.

В военном ведомстве также сообщили, что подразделения группировок войск "Север", "Запад", "Южная", "Центр" и "Днепр" улучшили положение в зоне специальной операции, группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны.

По данным Минобороны РФ, группировки "Запад" и "Днепр" улучшили тактическое положение, группировка "Север" улучшила положение по переднему краю, "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции.