Верховный суд РФ допустил возможность заключения сделок в мессенджерах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ допустил возможность заключения договоров посредством электронной переписки, в том числе с помощью мессенджеров, свидетельствует опубликованное определение по спору в рамках дела о несостоятельности ФГУП "Главное военно-строительное управление N12" (ГВСУ-12).

В ходе процедуры банкротства этого госпредприятия суды признали недействительной сделкой перечисление 45,88 млн рублей в пользу белорусского СООО "Фортэкс-Водные технологии", так как платеж состоялся уже после возбуждения дела о несостоятельности. Суд обязал белорусскую компанию вернуть средства ГВСУ-12 и восстановил долг перед ней. Решение вступило в силу в июле 2024 года, свидетельствуют материалы дела.

"Фортэкс-Водные технологии" перечисли деньги банкроту тремя платежами: 880 тыс. рублей 23 октября, 15 млн рублей - 15 ноября и 30 млн рублей - 3 декабря 2024 года. Позднее юристы белорусской компании говорили в судах, что она вела с конкурсным управляющим ГВСУ-12 Иваном Силецким переговоры "о погашении задолженности в разумные сроки, и конкурсный управляющий сам предложил поэтапное погашение долга". Переписка велась "в популярном в то время мессенджере", говорится в материалах дела.

В них также изложена позиция "Фортэкс-Водные технологии", согласно которой в переписке стороны согласовали рассрочку с условием об отзыве управляющим исполнительного листа. При этом график платежей был составлен самим Силецким, принят белорусской компанией без возражений и исполнен, управляющий после получения первого платежа исполнительный лист отозвал.

Однако после он дополнительно попытался взыскать с "Фортэкс-Водные технологии" проценты за пользование чужими денежными средствами, так как судебный акт о возврате платежа был исполнен с опозданием. Силецкий не оспаривал подлинность представленной переписки, но указал на то, что судом не утверждались ни мировое соглашение, ни график платежей.

Арбитражный суд Москвы и апелляция отказали в удовлетворении требований о взыскании процентов. В частности, апелляция обосновала свою позицию ссылкой на наличие договоренности между сторонами о погашении задолженности по согласованному графику. Однако кассация решения нижестоящих судов отменила и взыскала в пользу банкрота 1,87 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами на том основании, что соглашение о рассрочке не было заключено в простой письменной форме.

СКЭС ВС РФ, куда с жалобой обратились "Фортэкс-Водные технологии", с этим выводом не согласилась. Коллегия указала, что в соответствии со статьями 160 и 434 Гражданского кодекса (ГК) РФ договор в письменной форме может быть заключен, в частности, путем обмена электронными документами. "В рассматриваемом случае конкурсный управляющий российским предприятием не оспаривал, что представленная белорусской компанией переписка велась им", - говорится в определении ВС РФ.

Кроме того, коллегия учла доводы белорусской компании, усомнившейся в добросовестности действий конкурсного управляющего. СКЭС ВС РФ прокомментировала то обстоятельство, что в договоре между сторонами не был урегулирован вопрос о судьбе процентов за пользование чужими денежными средствами. Несмотря на это, по мнению судей ВС РФ, "Фортэкс-Водные технологии" справедливо рассчитывали на полное прекращение спора в случае перечисления средств в согласованный срок, так как в подобной ситуации обычный должник исходил бы из того, что заключение соглашения о погашении задолженности в рассрочку и последующие действия сторон ведут к исчерпанию имущественного конфликта в целом.

"Даже если управляющий, заключая договор, не намеревался отказываться от взыскания процентов, следует признать, что он намеренно оставил упомянутый вопрос неразрешенным, что противоречит принципу добросовестности", - говорится в определении ВС РФ. Коллегия сочла, что, требуя проценты, управляющий действует вопреки тому, как белорусская компания поняла достигнутые с ним договоренности. "При таких обстоятельствах договор подлежал истолкованию как сделка, направленная на прекращение гражданско-правового конфликта в полном объеме: в отношении основного и связанного с ним дополнительного обязательства по уплате процентов, в связи с чем иск российского предприятия не подлежал удовлетворению", - говорится в определении.

В связи с этим коллегия отменила постановление кассации и оставила в силе решения суда первой инстанции и апелляции, принятые в пользу белорусской компании.