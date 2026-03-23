Анонсировано подписание с РФ межправсоглашения о строительстве первой АЭС во Вьетнаме

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Межправительственное соглашение о строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме будет подписано по итогам переговоров в понедельник, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

"По итогам сегодняшних переговоров подписывается межправительственное соглашение о сооружении первой атомной электростанции на территории Вьетнама", - указал глава российского кабинета министров.

"Создание атомной станции даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях - высоких технологиях, фундаментальных и прикладных научных исследованиях", - отметил Мишустин, выразив уверенность, что проект станет "новым символом российско-вьетнамской дружбы".