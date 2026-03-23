Мишустин призвал правительство Вьетнама продолжать наращивать взаимные турпотоки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность продолжения работы по созданию условий для дальнейшего увеличения взаимных турпотоков России и Вьетнама.

"Вьетнамские курорты пользуются популярностью у российских туристов. Продолжим создавать благоприятные условия для дальнейшего увеличения взаимных туристических потоков", - сказал он на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Мишустин также обратил внимание на укрепление гуманитарных связей между государствами.

"В настоящее время проходят Дни культуры России во Вьетнаме. Нас радует, что многие поколения вьетнамцев знают и любят российскую культуру и искусство", - сказал он.