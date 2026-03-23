Правкомиссия РФ одобрила проект о регулировании операций с цифровыми валютами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами в РФ, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Законопроект вводит общие требования к обращению криптовалют.

Согласно законопроекту, сделки с криптовалютой должны будут проходить только через легальных посредников, которые соблюдают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Такими посредниками могут быть, к примеру, брокеры, доверительные управляющие, биржи, криптодепозитарии и криптообменники. На них предполагается налагать дополнительные требования при осуществлении деятельности с криптовалютой.

Одновременно банкам запрещается проводить платежи на неофициальные и иностранные криптобиржи и криптообменники, если операции совершаются без российских лицензируемых посредников.

"Эти правила не ограничивают законные международные сделки с криптовалютой - например, продажу криптовалюты за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Такие сделки продолжают выполняться в рамках действующего регулирования", - уточнили в аппарате вице-премьера.

Поправками также предусмотрено право физлиц (неквалифицированных инвесторов) приобретать ликвидные криптовалюты из перечня Банка России. У налоговых резидентов будет возможность приобретать криптовалюты за рубежом и переводить купленные через российских посредников криптовалюты за рубеж.

"Таким образом, законопроект направлен на сокращение анонимных и нелегальных операций с цифровой валютой, которые злоумышленники зачастую используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов", - отметили в аппарате Григоренко.

Там добавили, что законопроект подготовлен Минфином РФ совместно с Банком России в рамках плана по "обелению" отдельных секторов экономики.