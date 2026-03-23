Мебельный цех горит в подмосковных Химках на площади почти 1 тыс. кв. метров

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в цехе по производству мебели в поселке Лунево в Химках, пожар локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Возгорание в цехе по производству мебели произошло в поселке Лунево. Огонь охватил здание по всей площади. На данный момент пожар локализован на площади 960 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрому распространению огня способствовали позднее сообщение о пожаре и высокая пожарная нагрузка внутри здания.

К тушению привлечены 50 человек и 16 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало.