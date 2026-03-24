В РФ отмечается незначительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросла на 4,4%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 12-й неделе 2026 года в РФ отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 4,4% - зарегистрировано 667 тыс. случаев. По результатам лабораторного мониторинга, в целом продолжается снижение доли положительных находок вирусов гриппа. В структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также циркулируют вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В, но их доля не велика", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 сохраняется на сезонном уровне - на прошедшей неделе зарегистрировано около 4 тыс. случаев.

