Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

"Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.

Президент в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ) и наградил коллектив института орденом "За доблестный труд".

Он отметил, что МИТ сегодня является ведущим отечественным разработчиком твердотопливных ракетно-ядерных комплексов наземного и морского базирования.

"Именно специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру, - "Тополь-М", "Ярс", "Булава-30". Они и сегодня входят в основу ядерной триады России", - подчеркнул президент.

МИТ - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

Сейчас ОАО "Корпорация "МИТ" находится в ведении госкорпорации "Роскосмос". Институт дважды, в 1968 и 1976 годах, был награжден Орденом Ленина.

