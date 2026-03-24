Корабль "Прогресс МС-33" пристыкуют к МКС в ручном режиме

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33" с нераскрывшейся после запуска антенной системы сближения, как ожидается, во вторник пристыкуется в ручном режиме к Международной космической станции (МКС).

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции запланирована в 16:35 мск. Сообщалось, что стыковку корабля с МКС в дистанционном режиме проведет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" состоялся 22 марта в 15:00 по московскому времени. Позже в "Роскосмосе" заявили, что одна из двух антенн системы сближения КУРС не раскрылась после вывода на орбиту грузового корабля. Там отметили, что антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС.

Грузовик доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе свыше 1,2 т сухих грузов, 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

В настоящее время на борту станции работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.