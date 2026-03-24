Заболеваемость туберкулёзом в РФ в 2025 году была в два раза ниже среднемноголетнего значения

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость туберкулёзом в России снижалась в течение последних 13 лет, в 2025 году показатель заболеваемости оказался практически в 2 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России заболеваемость туберкулёзом за последние 13 лет в целом снижалась, достигнув в 2025 году показателя 23,3 случаев на 100 тыс. населения, что практически в 2 раза ниже среднемноголетнего показателя (42,3)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что разработан новый тест для диагностики туберкулёза, результат анализа можно получить за 30 минут.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Этот день был утверждён в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулёзом и лёгочными заболеваниями и приурочен к 100-летию открытия возбудителя заболевания - палочки Коха. Цель этой даты - повысить осведомлённость о туберкулёзе и рассказать о мерах профилактики.

Туберкулёз - это инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое группой микобактерий, поражающее чаще всего лёгкие. Туберкулёз может также вызывать поражение лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы. Источниками инфекции являются больные активной формой туберкулёза люди и животные. Наиболее опасными источниками являются больные туберкулёзом лёгких с наличием бактериовыделения или с деструктивными процессами в лёгких. Ведущий путь распространения туберкулёза - воздушно-капельный.

Ежегодно в мире регистрируется более 10 млн случаев туберкулёза, умирают более 1 млн больных туберкулёзом.