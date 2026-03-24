Ракетные катера Тихоокеанского флота отработали одиночный бой в Японском море

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ракетные катера "Р-29" и "Р-297" Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали ведение боя одиночным кораблем с условным противником в морском полигоне залива Петра Великого в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В морском полигоне залива Петра Великого экипажи катеров поэтапно отработали задачи плавания и ведения боя одиночным кораблем с выполнением зачетных артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям, имитирующим корабли, береговые огневые позиции и авиацию условного противника", - говорится в сообщении.

Также в ходе учения моряки провели учебные пуски крылатой ракетой "Москит" по условному противнику. Экипажи отработали весь алгоритм действий при выходе в ракетную атаку, за исключением фактического ракетного пуска.

Кроме того, экипажи катеров провели учения по борьбе за живучесть на ходу, противодиверсионной борьбе во время стоянки на незащищенном рейде и отражению атак воздушных и водных беспилотников условного противника.

ТОФ Японское море
