В больницах находятся 10 пострадавших при взрыве жилого дома в Севастополе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - На лечении в больницах находятся 10 пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на лечении в больницах Севастополя находятся 10 пострадавших, в их числе трое детей. Один ребенок - в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие - в состоянии средней и легкой степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщил он.

Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. В пункте временного размещения и на месте происшествия дежурят бригады медиков.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в жилом доме произошел взрыв по неустановленной причине. По его словам, погибли два человека.