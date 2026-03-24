В Севастополе возбудили уголовное дело в связи с обрушением многоэтажки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением многоэтажного жилого дома в Севастополе, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 марта в квартире на первом этаже дома по улице Павла Корчагина произошел взрыв, после которого разрушились конструкции здания.

В результате погибла хозяйка квартиры, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим.

По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, в больницах находятся 10 пострадавших, в том числе трое детей; один ребенок - в тяжелом состоянии.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз для установления причин случившегося.

Для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения, оттуда их доставят в пансионат.