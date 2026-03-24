Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В результате взрыва в жилом доме в Севастополе погибли два человека, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На данный момент, к сожалению, обнаружены двое погибших. Пострадало четыре человека, им оказывается помощь в больнице", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max в ночь на вторник.

Кроме того, глава города отметил, что из-за взрыва был также поврежден соседний дом. Жители обоих зданий уже эвакуированы, они находятся в пункте временного размещения.

"По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован, сейчас идет проливка конструкций", - проинформировал Развожаев.

Михаил Развожаев Севастополь
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });