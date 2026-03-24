Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Севастополе завершены

/ftproot/textphotos/2026/03/24/sv700.jpg
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Спасатели завершили работу по поиску людей на месте взрыва в многоквартирном жилом доме в Севастополе, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

В ночь на вторник взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Севастополе, в результате здание частично обрушилось. Причина происшествия пока не установлена. По последним данным, два человека погибли, 10 пострадавших, в том числе трое детей, госпитализированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю. Дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).



Севастополь МЧС РФ
