Прокурор требует изъять более 100 объектов недвижимости у бывшего вице-губернатора Приморья

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке рассмотрит иск прокурора к бывшему вице-губернатору Приморского края об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"В Советский районный суд Владивостока поступил иск прокурора Приморского края к бывшему вице-губернатору Приморского края по вопросам градостроительства, капитального ремонта жилья и регионального надзора и контроля в области долевого строительства Портнову Э.Г., членам его семьи и подконтрольным ему юридическим лицам об обращении в доход государства недвижимого имущества", - сообщили в пресс-службе.

Речь идет о 17 земельных участках, 47 зданиях, 36 помещениях, пяти машиноместах, а также о взыскании в доход государства денежных средств в размере 61,9 млн рублей как эквивалента стоимости ранее проданных объектов недвижимости.

"Иск принят к производству, наложены обеспечительные меры", - добавили в пресс-службе.

Предварительное судебное заседание назначено на 28 апреля.

Эдуард Портнов был уволен с должности вице-губернатора в 2017 году после инспекции ряда крупных строек во Владивостоке. Власти Приморья тогда сообщали, что решение об отставке "принято в связи с несоответствием ожиданиям: за отсутствие динамики по стройкам и полным отсутствием контроля".

В должности вице-губернатора Портнов проработал около года.