Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство подготовило отрицательное заключение на депутатский законопроект (№1044372-8) с поправками в закон об ОСАГО с предложением повысить лимит имущественных выплат при оформлении ДТП без участия дорожной полиции (по европротоколу) с 200 до 300 тыс. рублей при наличии разногласий участников ДТП о причинах происшествия.

Как отмечается в заключении, введение подобной нормы преждевременно, поскольку "в настоящее время еще не сформировалась достаточная правоприменительная практика для оценки эффекта нормы, предлагаемой в корректировке".

В РФ с 5 июля 2025 года уже вступили в силу значительные изменения в системе страхового возмещения по европротоколу, которые увеличили максимальный размер выплат по ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП с разногласиями между участниками со 100 до 200 тысяч рублей. Анализ правоприменительной практики после введения таких поправок пока не проводился.

Кроме того, в заключении правительства на инициативу депутатов об очередном повышении лимитов выплат по европротоколу в ОСАГО отмечается "отсутствие статистических и иных данных, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования. По данным ЦБ, размер страхового возмещения по договору ОСАГО за I полугодие 2025 года составил 101,5 тыс. рублей, что значительно ниже действующего максимального размера страхового возмещения по европротоколу при наличии разногласий участников ДТП".

Таким образом, "предложенные изменения являются преждевременными", делается вывод в заключении правительства.

"За" и "против"

При подготовке законопроекта по увеличению лимита выплат по европротоколу для несогласных с оценкой в обстоятельствах ДТП авторы инициативы мотивировали ее необходимость повышением утильсбора для автомобилей, что, по их оценке, чревато ростом стоимости автомобилей и запчастей к ним.

"Учитывая существенный рост цен на автомобили, вызванный изменением методики расчета утилизационного сбора и ежегодной индексацией его размера, действующий лимит выплат по европротоколу перестает соответствовать реальному уровню ущерба при ДТП. Повышение лимита до 300 тыс. рублей позволит сохранить эффективность упрощенной процедуры оформления ДТП и защитить интересы граждан", говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта также обращали внимание на тот факт, что "размер утильсбора будет ежегодно индексироваться на 10-20% до 2030 года".

Вместе с тем, как ранее объяснял "Интерфаксу" сдержанное отношение автостраховщиков к предложенной инициативе президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, страховщики ОСАГО выявили закономерность - злоупотребления с признаками страхового мошенничества особенно распространены в сегменте оформления выплат по европротоколу.

"Есть отдельные регионы РФ, где страховые мошенники прямо специализируются на технологиях получения неправомерных выплат по полисам ОСАГО с использованием европротокола, который позволяет оформлять возмещение без вызова на место происшествия представителя дорожной полиции. Страховщики не исключают, что предложенное увеличение выплат с 200 до 300 тыс. рублей может привести к всплеску активности со стороны недобросовестных лиц, к увеличению убыточности в "автогражданке", - развил тему глава РСА.

В настоящее время обсуждается целый ряд законодательных и нормативных инициатив, способных оказывать в перспективе давление на рост выплат в ОСАГО, страховщики ОСАГО опасаются их наслоения, чтобы не получить значимого роста тарифов в "автогражданке".

Так, ЦБ предложены некоторые корректировки в методику расчета расходов на авторемонт в ОСАГО. Кроме того, как заявила на этой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ готов поддержать инициативу депутатов по увеличению лимита выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО в 4 раза - с 500 тыс. до 2 млн рублей. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что такой законопроект уже разработан.

По данным статистики ЦБ, в 2025 году страховщики собрали 330,3 млрд рублей премий по ОСАГО, что на 0,5% меньше, чем в 2024 году. Выплаты по ОСАГО за 2025 год превысили 221 млрд рублей, увеличившись на 9,4%.

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям выросла на 16,2%, до 106 тыс. рублей, а средняя премия по заключенным договорам составила 6,1 тыс. рублей, сократившись на 18,6%.

Количество заявленных за прошлый год страховых случаев составило 2,09 млн, что на 0,3% больше, чем в предыдущем году. Уровень выплат по итогам 2025 года в ОСАГО сложился в размере 66,9%, годом ранее - 60,9%.