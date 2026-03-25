Законопроект по борьбе с нелегальными гидами принят Госдумой в первом чтении

Фото: Александр Русский/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании процедуры аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также порядка предоставления ими услуг.

В частности, проектом закона (1102492-8) предлагается ввести обязанность для инструкторов-проводников при оказании своих услуг и размещения информации, в том числе в сети "Интернет", указывать ссылку на единый реестр, где о нем содержатся все сведения, в том числе подтверждающие его квалификацию. При этом "агрегатор, который на своей платформе размещает информацию об инструкторе-проводнике, должен проверить, во-первых, его, на наличие в едином реестре, а также все сведения, в том числе подтверждающие квалификацию", сказала журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"Мы вот недавно были как раз-таки на Эльбрусе и вместе с министром (экономического развития Максимом Решетниковым - ИФ) обсуждали: у нас сегодня люди сами без всякой подготовки считают, что они большие спортсмены и что они могут зайти на пик горы без какой-либо подготовки. И, соответственно, инструктора, проводники, работающие "в черную", я имею ввиду, без зазрения совести продают им эти путевки. Но мы идем по пути того, чтобы это прекращать. И это один из, так скажем, моментов, который идет по легализации именно наших инструкторов-проводников", - пояснила депутат.

По ее словам, законопроектом также вводится возможность прохождения аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на жестовом языке, в том числе для глухих и слабослышащих граждан.

Законопроектом предлагается ввести еще одно основание для приостановки классификации пляжа: поступление информации от Роспотребнадзора о том, что пляж и (или) водный объект не соответствуют санитарным правилам и, соответственно, на нем нельзя пребывать и купаться. "Все мы помним ситуацию в Керченском проливе, где многие пляжи одномоментно стали не соответствовать установленным требованиям СанПиНа, а значит, небезопасны для людей. Вместе с этим действующие основания для приостановки классификации пляжей не учитывают вероятность наступления таких событий", - сказала она.

Изменения, предлагаемые законопроектом, как ожидается, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

