Российские туристы массово аннулируют весенние туры на Ближний Восток

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы массово отказываются от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, большинство путешественников хотят перебронировать отдых на другие направления, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Сейчас, по данным туроператоров, туры в страны Персидского залива отменяют массово, и это касается не только марта, но и апреля. Также сейчас туристы активно отказываются от апрельских поездок в закрытые для продажи туров станы: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Большинство туристов предпочитает не ждать возвратов, а заменить купленные туры на другие направления. По оценкам участников рынка, в отдельных компаниях перебронируют до 70-80% отмененных туров в ОАЭ, Катар и Оман", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, в качестве альтернатив туристы чаще всего выбирают Египет, Турцию и Таиланд.

"Несмотря на сложности с возвратом денег и долгие сроки выплат, туристы в первую очередь хотят сохранить отпуск", - подчеркнули в АТОР.

Как сообщалось, правительство РФ приняло распоряжение, согласно которому туроператоры смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности (ФПО) для возврата денег туристам за отмененные туры в шесть стран Ближнего Востока. Оно касается оплаченных туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль с вылетом в период с 28 февраля по 31 марта.

В АТОР сообщили, что возврат средств туристам может затянуться до декабря из-за большого количества заявок у туроператоров и длительной процедуры оформления и перевода средств из ФПО.

Формирование реестра "Турпомощи", по данным ассоциации, займет до шести месяцев - до 19 сентября 2026 года, после чего на выплаты отводится еще до 60 рабочих дней. Деньги будут переведены туристам напрямую, без участия туроператоров.