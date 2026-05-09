В Кремле надеются, что Трамп повлияет на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что президент США Дональд Трамп окажет влияние на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока - с 9 по 11 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Договорились не до 11-го, а по 11-ое. Надеемся, что Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли перемирие продлиться до 11 мая.

Отвечая на уточняющий вопрос про одно из последних заявлений Трампа о надежде на продление перемирия, Ушаков отметил, что это "неподкрепленная надежда". "Человек надеяться может, верить, почему нет? И способствовать этому. Но это зависит уже не только от него, но и от других сторон", - сказал Ушаков.

Ранее он заявил журналистам, что никаких новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было.

В субботу Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено. "Может быть. Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот конфликт был завершен", - заявил он журналистам пресс-пула Белого дома.

