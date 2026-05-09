Поиск

Ушаков сообщил, что Москва и Киев прорабатывают списки обмена пленными

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Москва и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, и если договорятся, то эта процедура начнется, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Насколько я знаю, сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками, и если договорятся по своим каналам, то начнется, так я полагаю. Но сначала нужно провести черновую работу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли обмен начаться уже в субботу.

По словам Ушакова, с российской стороны эта работа велась и до объявления о перемирии.

"Мы передавали списки украинской стороне, а от них реакции не было, но теперь, может быть, с учетом подталкивания со стороны Трампа, ускорится подготовка списка", - пояснил он.

"Нужно вначале составить этот список, найти реальных людей, потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время, но я думаю, все это можно сделать достаточно быстро", - добавил Ушаков.

Украина Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ

В Кремле надеются, что Трамп повлияет на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока

Ушаков сообщил, что Москва и Киев прорабатывают списки обмена пленными

Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

 Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч

 Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч

Ушаков заявил, что Фицо не передавал Путину посланий Зеленского

Лихачев заявил, что "Росатом" не будет работать с Siemens

 Лихачев заявил, что "Росатом" не будет работать с Siemens

Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

 Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

Ушаков сообщил, что договоренностей о новом раунде переговоров Москвы и Киева пока нет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2135 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов