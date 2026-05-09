Ушаков сообщил, что Москва и Киев прорабатывают списки обмена пленными

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Москва и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, и если договорятся, то эта процедура начнется, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Насколько я знаю, сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками, и если договорятся по своим каналам, то начнется, так я полагаю. Но сначала нужно провести черновую работу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли обмен начаться уже в субботу.

По словам Ушакова, с российской стороны эта работа велась и до объявления о перемирии.

"Мы передавали списки украинской стороне, а от них реакции не было, но теперь, может быть, с учетом подталкивания со стороны Трампа, ускорится подготовка списка", - пояснил он.

"Нужно вначале составить этот список, найти реальных людей, потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время, но я думаю, все это можно сделать достаточно быстро", - добавил Ушаков.