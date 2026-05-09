Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В день 81-й годовщины Великой Победы губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский приняли участие в шествии Бессмертного полка по Невскому проспекту в Петербурге, сообщает пресс-служба городского правительства.

"Всенародная акция объединила более ста тысяч петербуржцев. Они пронесли по главной улице города портреты своих родных - воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.

В рамках акции состоялся проезд ретро-автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Колонну возглавлял автомобиль со Звездой Города-Героя Ленинграда.

"Кроме того, по Невскому проехал Броневик БА-10. Эта легендарная машина принимала участие в боях на Ленинградском фронте. В пробеге приняли участие автомобили ГАЗ-67, Додж WC-51, мотоциклы М-72 - всего более 10 единиц техники. Подобные машины и мотоциклы применялись Красной Армией при доставке в город продовольствия и эвакуации жителей", - отмечает пресс-служба.

Также сегодня в Петербурге впервые проходит акция "Бессмертный флот" в память о героях Балтики.

В акватории Малой Невки проходят суда, оформленные с использованием силуэтов кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. На бортах размещены портреты участников Таллинского прорыва - трагической эвакуации основных сил Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года.

