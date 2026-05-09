Поиск

Лихачев заявил, что "Росатом" не будет работать с Siemens

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" не намерен работать с Siemens, нашел замену, сообщил журналистам гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах", - сказал Лихачев.

По его словам, Германия из-за отказа от атомной энергетики потеряла свою роль на глобальном рынке. "И, к сожалению, еще и ухудшили непотребным поведением в качестве наших поставщиков", - отметил глава "Росатома".

"Росатом" в своих проектах в РФ и за рубежом теперь ориентируется исключительно на решения, не связанные с Siemens, заявил Лихачев.

В октябре 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Турция оценивают влияние ситуации с непоставкой Siemens оборудования для АЭС "Аккую" на общий график реализации проекта.

"Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны - компания Siemens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования", - говорил он.

"Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран, отмечал Новак.

В свою очередь Лихачев в начале 2025 года заявлял, что госкорпорация планирует предъявить Siemens судебные претензии в связи с непоставленным на АЭС "Аккую" оборудованием.

Siemens Росатом Алексей Лихачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

 Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

Ушаков сообщил, что договоренностей о новом раунде переговоров Москвы и Киева пока нет

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Минобороны России сообщило о нарушении Киевом перемирия

Песков отметил, что путь к мирному соглашению с Украиной будет очень долгим

Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

 Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

Ограничения на мобильный интернет и смс в Москве сняты

Путин отметил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацизма

 Путин отметил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацизма

Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

 Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Парад Победы завершился на Красной площади

 Парад Победы завершился на Красной площади
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2134 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов