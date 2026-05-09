Лихачев заявил, что "Росатом" не будет работать с Siemens

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" не намерен работать с Siemens, нашел замену, сообщил журналистам гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах", - сказал Лихачев.

По его словам, Германия из-за отказа от атомной энергетики потеряла свою роль на глобальном рынке. "И, к сожалению, еще и ухудшили непотребным поведением в качестве наших поставщиков", - отметил глава "Росатома".

"Росатом" в своих проектах в РФ и за рубежом теперь ориентируется исключительно на решения, не связанные с Siemens, заявил Лихачев.

В октябре 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Турция оценивают влияние ситуации с непоставкой Siemens оборудования для АЭС "Аккую" на общий график реализации проекта.

"Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны - компания Siemens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования", - говорил он.

"Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран, отмечал Новак.

В свою очередь Лихачев в начале 2025 года заявлял, что госкорпорация планирует предъявить Siemens судебные претензии в связи с непоставленным на АЭС "Аккую" оборудованием.