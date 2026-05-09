Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Шествие "Бессмертного полка" состоялось в очном формате в Казани, его участниками стали порядка 130 тыс. человек, заявила пресс-служба главы Татарстана в субботу.

В акции принял участие и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он нес в руках портрет своего дяди - Галимзяна Миннихановича Минниханова, который ушел на фронт в возрасте 19 лет. В составе 359-го стрелкового полка участвовал в ожесточенных боях под Москвой, где погиб 15 декабря 1941 года.

Шествие "Бессмертного полка" стартовало в 15 часов. По традиции колонна прошла по центральным улицам Казани. Завершилось шествие на площади Тысячелетия, где участников ожидала интерактивная праздничная программа. Длина всего маршрута в столице Татарстана составила 2,1 км.

В рамках объявленного президентом страны Года единства народов России шествие возглавили представители различных национально-культурных автономий республики.