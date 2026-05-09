Путин в завершении графика 9 мая подведет итоги на пресс-конференции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в завершении рабочего графика 9 мая подведет итоги на пресс-конференции.

"Да, подойдет к СМИ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

В субботу Владимир Путин по традиции принимал военный парад на Красной площади, а затем провел ряд встреч с иностранными гостями, прибывшими в Москву на торжественные мероприятия по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.