Ушаков заявил, что Фицо не передавал Путину посланий Зеленского

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского, однако тема Украины на переговорах поднималась, сообщил в субботу помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Я могу сказать, что украинская тема обсуждалась среди многих других вопросов. И в ходе этого обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте. Но никаких посланий Зеленский через него не передавал", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", было ли передано послание.

"Получилось так, что Фицо просто-напросто достаточно подробно информировал о том, о чем он дискутировал с Зеленским", - отметил представитель Кремля.

Ранее в субботу Ушаков сообщил журналистам, что в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей не достигнуто.