Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

Юрий Ушаков
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Никаких новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было, заявил в субботу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, была договоренность, о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа", - сказал он, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что перемирие может продлиться и дольше.

В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил журналистам, что продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось.

Ранее Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено. "Может быть. Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот конфликт был завершен", - заявил он журналистам пресс-пула Белого дома.

