Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим пригласил президента РФ Владимира Путина в следующем году посетить его страну с государственным визитом.

"Мы прошли 60 лет вместе, как партнеры. За это время мы достигли значимых важных результатов. Я хотел бы ответить на вашу доброту и пригласить вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году, чтобы отметить эту дату", - сказал верховный правитель Малайзии султан в ходе встречи с Путиным.

"Я уверен, что это событие придаст новый импульс партнерству между нашими государствами, которое развивалось на протяжении последних 60 лет", - отметил он.

Малайзия султан Ибрагим Владимир Путин
