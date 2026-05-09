Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирияс Украиной нет

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об отсутствии договоренности о продлении трехдневного перемирия между Россией и Украиной.

"Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа", - сказал он в интервью информационной службе "Вести", комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава Белого дома хотел бы, чтобы перемирие было продлено.

В субботу Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.

"Может быть. Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот конфликт был завершен", - заявил он журналистам пресс-пула Белого дома.

Трамп отметил, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский согласились на его предложение о временном прекращении огня "без колебаний".

Он также подчеркнул, что хотел бы увидеть "значительное продление" перемирия.

