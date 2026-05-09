Поиск

Фицо передал Путину информацию о готовности Зеленского к встрече

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский передал через словацкого премьера Роберта Фицо желание встретиться с российским лидером.

"Господин Фицо сказал о своей встрече (с Зеленским - ИФ), но особого послания там не было. Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу", - сказал журналистам Путин.

Он вспомнил также о предыдущих длительных переговорах по украинскому урегулированию, в том числе о Минских соглашениях.

"Мы хорошо знаем, что такое сами переговоры, я это лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений. Ну, это можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью - без толку", - сказал Путин.

По его словам, "нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы, и в этом случае можно встречаться, чтобы подпись поставить либо поприсутствовать".

Касаясь возможности встречи с украинским лидером, президент РФ отметил: "Мы это слышим не первый раз, мы никогда не отказывались, я никогда не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся".

"Но можно встретиться и в третьей стране, только в том случае, если будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии и что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры", - добавил Путин.

Владимир Путин РФ Роберт Фицо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фицо передал Путину информацию о готовности Зеленского к встрече

Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирияс Украиной нет

 Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирияс Украиной нет

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Путин в завершении графика 9 мая подведет итоги на пресс-конференции

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ

В Кремле надеются, что Трамп повлияет на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока

Ушаков сообщил, что Москва и Киев прорабатывают списки обмена пленными

Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

 Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч

 Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов