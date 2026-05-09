Фицо передал Путину информацию о готовности Зеленского к встрече

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский передал через словацкого премьера Роберта Фицо желание встретиться с российским лидером.

"Господин Фицо сказал о своей встрече (с Зеленским - ИФ), но особого послания там не было. Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу", - сказал журналистам Путин.

Он вспомнил также о предыдущих длительных переговорах по украинскому урегулированию, в том числе о Минских соглашениях.

"Мы хорошо знаем, что такое сами переговоры, я это лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений. Ну, это можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью - без толку", - сказал Путин.

По его словам, "нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы, и в этом случае можно встречаться, чтобы подпись поставить либо поприсутствовать".

Касаясь возможности встречи с украинским лидером, президент РФ отметил: "Мы это слышим не первый раз, мы никогда не отказывались, я никогда не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся".

"Но можно встретиться и в третьей стране, только в том случае, если будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии и что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры", - добавил Путин.