Что произошло за день: суббота, 9 мая

Парад на Красной площади, восстановление работы аэропортов юга России и новый премьер Венгрии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парад Победы прошел на Красной площади. В числе пеших колонн прошли также военнослужащие Корейской народной армии. В связи с оперативной обстановкой механизированная колонна, суворовцы и нахимовцы в этом году в параде не приняли участия. В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп. Военные парады также прошли в других городах России.

- Никаких новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что есть только договоренность о перемирии 9, 10 и 11 мая.

- Шествия "Бессмертного полка" прошли во многих регионах России в очном формате. В частности в Петербурге на акцию вышло более 100 тысяч человек, в Казани - более 130 тысяч, в Барнауле - 45 тысяч, в населенных пунктах Кузбасса - 330 тысяч.

- Ограничения на мобильный интернет и смс были сняты в Москве. Минцифры сообщило, что все сервисы будут полностью доступны после 13:00.

- Полеты в/из аэропортов юга РФ, работа которых накануне была ограничена, выполняются в штатном режиме с учетом скорректированного графика. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов, уточнил Минтранс.

- "Росатом" не намерен работать с Siemens, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, были найдены замены и в России, и в дружественных странах.

- Петер Мадьяр стал премьером Венгрии. Инаугурация прошла в Будапеште. Президент Венгрии поручил лидеру партии "Тиса" Мадьяру сформировать новое правительство страны.