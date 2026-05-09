Поиск

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Парад на Красной площади, восстановление работы аэропортов юга России и новый премьер Венгрии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парад Победы прошел на Красной площади. В числе пеших колонн прошли также военнослужащие Корейской народной армии. В связи с оперативной обстановкой механизированная колонна, суворовцы и нахимовцы в этом году в параде не приняли участия. В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп. Военные парады также прошли в других городах России.

- Никаких новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что есть только договоренность о перемирии 9, 10 и 11 мая.

- Шествия "Бессмертного полка" прошли во многих регионах России в очном формате. В частности в Петербурге на акцию вышло более 100 тысяч человек, в Казани - более 130 тысяч, в Барнауле - 45 тысяч, в населенных пунктах Кузбасса - 330 тысяч.

- Ограничения на мобильный интернет и смс были сняты в Москве. Минцифры сообщило, что все сервисы будут полностью доступны после 13:00.

- Полеты в/из аэропортов юга РФ, работа которых накануне была ограничена, выполняются в штатном режиме с учетом скорректированного графика. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов, уточнил Минтранс.

- "Росатом" не намерен работать с Siemens, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, были найдены замены и в России, и в дружественных странах.

- Петер Мадьяр стал премьером Венгрии. Инаугурация прошла в Будапеште. Президент Венгрии поручил лидеру партии "Тиса" Мадьяру сформировать новое правительство страны.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирияс Украиной нет

 Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирияс Украиной нет

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Путин в завершении графика 9 мая подведет итоги на пресс-конференции

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ

В Кремле надеются, что Трамп повлияет на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока

Ушаков сообщил, что Москва и Киев прорабатывают списки обмена пленными

Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

 Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч

 Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч

Ушаков заявил, что Фицо не передавал Путину посланий Зеленского
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов