Источник сообщил, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, "Киеву передадут 526 тел, а Москва получит 41 тело российского военнослужащего".

В пятницу Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате "205 на 205". "15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - сообщило Минобороны РФ.



