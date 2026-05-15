Поиск

Росфинмониторинг внес Pussy Riot в перечень террористов и экстремистов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Панк-группа Pussy Riot, признанная экстремистским объединением и запрещенная в РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Реестр Росфинмониторинга обновился в пятницу.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Тверской суд Москвы в минувшем декабре удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистской и запрете в РФ панк-группы Pussy Riot.

Российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot действовала в РФ c 2011 года, ее участницы проводили выступления в форме несанкционированных акций в общественных местах. После проведения "панк-молебна" в московском храме в 2012 году участницы группы были объявлены в розыск по подозрению в хулиганстве. Вскоре они были задержаны и арестованы.

В августе 2012 года участницы группы были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время большая часть участниц группы проживают за рубежом.

В РФ они неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. В минувшем сентябре пять участниц группы признаны виновными в распространении фейков о российской армии и заочно приговорены к срокам от 8 до 13 лет колонии.

Pussy Riot Росфинмониторинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тела трех погибших обнаружены после пожара на объекте "Транснефти" в Башкирии

Росфинмониторинг внес Pussy Riot в перечень террористов и экстремистов

Число пострадавших при атаке БПЛА в Рязани возросло до 28 человек

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов европейской части России

 Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов европейской части России

Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

 Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

Рособрнадзор предупредил об активизации мошенников в преддверии ЕГЭ

Источник сообщил, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2199 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов