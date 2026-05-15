Росфинмониторинг внес Pussy Riot в перечень террористов и экстремистов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Панк-группа Pussy Riot, признанная экстремистским объединением и запрещенная в РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Реестр Росфинмониторинга обновился в пятницу.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Тверской суд Москвы в минувшем декабре удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистской и запрете в РФ панк-группы Pussy Riot.

Российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot действовала в РФ c 2011 года, ее участницы проводили выступления в форме несанкционированных акций в общественных местах. После проведения "панк-молебна" в московском храме в 2012 году участницы группы были объявлены в розыск по подозрению в хулиганстве. Вскоре они были задержаны и арестованы.

В августе 2012 года участницы группы были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время большая часть участниц группы проживают за рубежом.

В РФ они неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. В минувшем сентябре пять участниц группы признаны виновными в распространении фейков о российской армии и заочно приговорены к срокам от 8 до 13 лет колонии.