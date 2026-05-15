Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что обсуждал с российской стороной ее предложение хранить обогащенный уран, передает в пятницу телеканал Al Jazeera.

"Аракчи подтвердил, что обсуждал с российскими официальными лицами предложение Москвы хранить иранский обогащенный уран, выразил признательность за намерение помочь", - передает телеканал.

По словам Аракчи, Иран планирует отложить обсуждение с США вопроса об обогащенном уране до более поздних этапов переговоров, но может рассмотреть предложение России в подходящий момент.

"Когда мы дойдем до этого этапа, мы, очевидно, проведем дополнительные консультации с Россией и посмотрим, может ли российское предложение помочь или нет", - сказал он, добавив, что "сейчас речи об этом не идет".

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была и остается готовой к вывозу обогащенного урана из Ирана, и первоначально с этим все соглашались, но затем США ужесточили свою позицию.

"Вы знаете, я поделюсь с вами секретами, но они относительно секретные секреты. Мы не только предлагали, а уже один раз это (вывоз обогащенного урана из Ирана - ИФ) делали в 2015 году. Иран доверял нам в полном объеме, и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, строили и продолжаем строить "Бушер", и продолжаем работу", - сказал президент.

Путин отметил, что в 2015 году вывоз обогащенного урана из Ирана лег в основу заключения договора между всеми заинтересованными странами и Ираном, то есть сыграл позитивную роль.

"Я и сейчас сказал, что мы готовы повторить этот опыт. И первоначально это и есть как бы секрет, все согласились - согласились и представители США, согласился Иран, согласился Израиль. Но потом Соединенные штаты свою позицию ужесточили и потребовали вывоза только на территорию США", - сказал Путин.

При этом, подчеркнул Путин, России от этого не нужны никакие выгоды.

"При этом нам ничего не нужно - не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и сказать, что вот, без нас никто ничего не может. Мы просто хотим внести свой вклад посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации. Если это не устраивает, ну, ради бога, мы будем поддерживать любую ситуацию, любое решение, которое даст возможность двигаться по пути мирного урегулирования", - сказал Путин.