Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов европейской части России

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномальной жаре в регионах европейской части России, в частности, в регионах центра европейской части страны, в том числе в Москве; температура с 18 по 22 мая будет на 7-9 градусов выше нормы.

Экстренное предупреждение об аномально жаркой погоде будет действовать на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областей. Среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7-9, максимальная температура днем будет составлять плюс 27 - плюс 32 градуса. Для Москвы также выпущено предупреждение о сильной жаре.

Как уточнила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, аномально жаркая погода - это опасное явление погоды, для которого нужно, чтобы были соблюдены два условия - температура выше нормы на 7 и более градусов и длительность пять и более дней.

Для Москвы температура в 30 градусов и выше также попадает под критерий опасного явления "сильная жара". "В Москве в окружении зданий, застройки городской, жара может переноситься сложнее", - отметила Макарова.

Кроме того, экстренные предупреждения об аномально жаркой погоде выпущены для Самарской области, где в период с 16 по 20 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более; для Татарстана, где в период с 16 по 22 мая температура воздуха будет выше нормы на 9-11 градусов, - с максимальными температурами воздуха плюс 26 - плюс 33.

С 14 по 18 мая в Архангельской, а с 14 по 19 мая в Вологодской областях ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.