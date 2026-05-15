Рособрнадзор предупредил об активизации мошенников в преддверии ЕГЭ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Мошенники, предлагающие "слитые ответы" или задания Единого государственного экзамена 2026 (ЕГЭ), активизировались в преддверии основного периода; утечка материалов невозможна, сообщили в Рособрнадзоре.

Как говорится в сообщении, размещенном в канале ведомства в Max, в преддверии основного периода ЕГЭ-2026 в сети активизировались мошенники, предлагающие приобретение якобы имеющихся у них контрольных измерительных материалов (КИМ) или "слитых ответов" ЕГЭ. "Официально заявляем: утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Там напомнили, что разработка КИМ ведётся в охраняемом помещении с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компьютере. Доступ в помещение строго ограничен, электроника запрещена.

Кроме того, по каждому предмету создаётся множество вариантов. Они шифруются и распределяются по регионам и часовым поясам автоматически. Никто не знает, какой вариант попадёт в конкретный пункт проведения экзамена (ППЭ).

"Варианты КИМ различаются по часовым поясам, поэтому сведения, предлагаемые мошенниками как "слив с Дальнего Востока", не могут соответствовать вариантам, выдаваемым в иных регионах. Материалы передаются в ППЭ в зашифрованном виде по защищённым каналам. Расшифровка - за 30 минут до экзамена", - уточнили в ведомстве.

Для расшифровки и печати нужны два ключа: электронный токен у члена государственной экзаменационной комиссии и пароль, полученный по защищённому каналу за полчаса до начала ЕГЭ, отмечается в сообщении.

В Рособрнадзоре рекомендуют не производить оплату за любые услуги, связанные с обещанием получения готовых ответов ЕГЭ или "гарантированного" результата, не передавать третьим лицам персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС, даже если собеседник представляется сотрудником технической службы ГИА. Уполномоченные организации не запрашивают конфиденциальную информацию в телефонном режиме, напомнили в ведомстве.

Помимо этого, необходимо обеспечить двухфакторную аутентификацию на Едином портале госуслуг (ЕСИА) для предотвращения несанкционированного доступа к личным данным.

"Единственный законный способ успешной сдачи ЕГЭ - качественная подготовка и соблюдение установленных процедур. Любые предложения об "альтернативных схемах" являются мошенничеством. Сэкономьте свои деньги, а время лучше потратьте на подготовку", - посоветовали в ведомстве.

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля.

ЕГЭ Рособрнадзор
