СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область

По данным ведомства, в результате инцидента погибли четыре человека

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) расследует дело о террористическом акте после гибели и ранении людей в Рязанской области в результате атаки украинских дронов, сообщили в ведомстве.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Рязанской области", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Max в пятницу.

По данным следствия, 15 мая на территории Рязанской области "зафиксированы атаки беспилотными летательными аппаратами украинских вооруженных формирований с последующей детонацией".

"По предварительным данным, в результате преступных действий ВФУ погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан. Также повреждены два жилых многоэтажных дома и промышленные объекты", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, "изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших".

"Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению", - добавили в СКР.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в результате атаки БПЛА на регион в ночь на пятницу погибли три человека.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2026 года Военная операция на Украине
Павел Малков СКР Рязанская область
