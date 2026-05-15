Число пострадавших при атаке БПЛА в Рязани возросло до 28 человек

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Возросло число пострадавших в Рязани при атаке беспилотников на регион, сообщил заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения Александр Пшенников.

"У нас 28 пострадавших и четверо погибших. Госпитализированы семь пациентов, остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - отметил зампред в выступлении, которое размещено на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось о четверых погибших и 12 пострадавших.

По информации министра, четыре ребенка доставлены в Детскую областную клиническую больницу. Успешно проведена операция одному маленькому пациенту.

Дети находится под наблюдением специалистов, их жизням ничего не угрожает, подчеркнул Пшенников.

По его словам, родителям и родственникам детей в больнице оказали психиатрическую поддержку, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Из взрослых пациентов самое тяжелое состояние у мужчины с переломом шейного отдела позвоночника, он госпитализирован в Областную клиническую больницу. Операция завершена, но прогнозы давать преждевременно, отметил глава регионального Минздрава.

Жизни остальных пациентов ничего не угрожает, им проводится все необходимое лечение. "По каждому пациенту проведены телемосты с федеральными коллегами, по каждому согласована тактика лечения", - добавил зампред.

Как сообщалось, минувшей ночью Рязанскую область атаковали 99 БПЛА. В Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома.

Также обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, где возник пожар. Возгорание локализовано, пожарные проводят ликвидацию очагов.

СКР расследует дело о террористическом акте (п."б" ч.3 ст.205 УК РФ).

Региональные власти приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим, а также за утраченное имущество. Министерство труда и соцзащиты региона уже приступило к оформлению выплат пострадавшим.